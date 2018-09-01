انطلاق أشغال إعادة تهيئة منبع سيدي لكبير بأحمر العين

أعلنت مديرية الموارد المائية بولاية تيبازة اليوم السبت عن انطلاق أشغال تهيئة المنبع المائي سيدي لكبير ببلدية أحمر العين.

وهذا بعد غلقه من قبل السلطات المحلية بناء على نتائج تحاليل معهد باستور التي أثبتت عدم صلاحية مياهه للشرب.

عقب انتشار وباء الكوليرا ببعض ولايات الوطن.

وأوضح مدير الري، رمضان قرباج أنه شرعت يوم أمس الجمعة المقاولة المكلفة بمشروع إعادة تهيئة المنبع المائي سيدي لكبير في الأشغال.

على أن يكون جاهزا للاستعمال في غضون الشهر، مبرزا أنه بناء على تعليمات والي تيبازة، موسى غلاي تم تسريع وتيرة الإجراءات الإدارية و منح المشروع لمقاولة مختصة في المجال.

ويتعلّق الأمر، حسب قرباج بأشغال تخص تغيير قنوات المنبع المائي سيدي لكبير من المصدر إلى المصب.

و تهيئة محيطه و تنظيفه حيث تتراوح آجال الأشغال ما بين 20 و 30 يوما مع مراعاة الجانب الجمالي للموقع.

على أن يوضع تحت المراقبة الدورية لفرق مصالح مديرية الري.

وموازاة مع ذلك سيتم إجراء تحاليل مخبرية دقيقة حول صلاحية مياهه للشرب على مستوى مخابر مجهزة بأحدث التجهيزات.

قبل وضعه حيز الاستغلال لفائدة المواطنين.

وكانت السلطات المحلية قد قررت غلق منبع سيدي لكبير بناء على نتائج التحاليل التي أجراها معهد باستور.

الذي أثبتت عدم صلاحية مياهه للشرب، قرارا واجهه سكان منطقة أحمر العين بالرفض مؤكّدين صلاحية مياه المنبع.