ولد قدور يعيد قاسي السعيد

انقلبت الأمور في بيت مولودية الجزائر اليوم السبت بعدما قرر المدير العام لشركة سوناطراك عبد المومن ولد قدور إعادة المدير الرياضي المقال كمال قاسي السعيد إلى منصبه.

وبعد عودته من رحلة العمل التي قادته إلى البيرو، عقد ولد قدور اجتماعا مع رئيس مجلس إدارة شركة المولودية محمد حيرش والمدير الرياضي كمال قاسي السعيد، لبحث الأوضاع داخل النادي العاصمي خاصة بعد قرارات حيرش الأخيرة بإقالة كل من قاسي السعيد والمدرب كازوني بعد الإقصاء من دوري مجموعات رابطة أبطال إفريقيا.

وأسفر الاجتماع عن قرار إعادة قاسي السعيد إلى منصبه كمدير رياضي عام لنادي مولودية الجزائر، وهو القرار الذي لم يستصغه حيرش الذي قرر الاستقالة حسب مصادر مقربة من "العميد".