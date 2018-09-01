قراءة فنية لمجموعات دوري أبطال أوروبا

سحبت قرعة دوري المجموعات من دوري أبطال أوروبا حيث سيكون محبو كرة القدم على موعد مع مباريات من العيار الثقيل في سهرات كروية مشوقة بعدما أتت القرعة نارية ستشهد توديع بعض فرق الصف الأول للبطولة منذ دورها الأول.

المجموعة الأولى :

ضمت أتلتيكو مدريد الإسباني، بوروسيا دورتموند الألماني، موناكو الفرنسي وكلوب بروج البلجيكي. ويبدو أتلتيكو مرشحا قويا لتصدر المجموعة مع توقع منافسة شرسة من دروتموند والذي يملك مجموعة مميزة من اللاعبين تحت قيادة المدرب فافر القادر على العودة مجددا للواجهة أوروبيا بينما يتعين على موناكو تطوير أداءه كثيرا من أجل منافسة أتلتيكو ودورتموند على إحدى بطاقات التأهل فيما لا يتوقع الكثيرون من كلوب بروج أن يكون رقما صعبا وكل ما سيطمح إليه هو الظهور المشرف في هذه المجموعة القوية.

المجموعة الثانية :

ضمت برشلونة الإسباني، توتنهام هوتسبيرز الإنجليزي، إنتر ميلان الإيطالي وبي أس في أيندهوفن الهولندي. هي مجموعة حديدية ستشهد منافسة ثلاثية على بطاقتي التأهل بذكريات 2010 بين البرصا والإنتر بينما يملك توتنهام كل الأسلحة اللازمة من أجل فرض نفسه كمنافس قوي على التأهل لنكون أمام منافسة ثلاثية ومواجهات لا يمكن توقع نتيجتها فيما منطقيا سيحاول بي آس في أيندهوفن الظهور بشكل جيد رغم معرفته بأن مهمة التأهل من هذه المجموعة صعبة وصعبة للغاية.

المجموعة الثالثة :

ضمت باريس سان جيرمان الفرنسي، نابولي الإيطالي، ليفربول الإنجليزي وسرفينا زفيسدا الصربي. هذه المجموعة ستكون أيضا نارية مع سعي الفريق الباريسي لتصدر المجموعة بل حتى التتويج باللقب بينما لن يكون نابولي صيدا سهلا مع المدرب الخبير كارلو أنشيلوتي والذي أقيل من بايرن ميونيخ للصدفة بعد الخسارة من باريس سان جيرمان أوروبيا دون نسيان ليفربول وصيف النسخة الماضية والذي سيكون مرشحا فوق العادة للعبور للدور الثاني أما الفريق الصربي فهو مبدئيا سيكون ضيف شرف في هذه المجموعة.

المجموعة الرابعة :

ضمت لوكوموتيف موسكو الروسي، بورتو البرتغالي، شالكه الألماني وغلطة سراي التركي. المجموعة متوازنة للغاية ويبدو فيها الصراع قويا حيث تملك الفرق الأربعة حظوظا شبه متساوية من أجل التأهل إلى الدور الثاني وهذا سيجعل المواجهات قوية ومنتظرة رغم عدم وجود نادي من الصف الأول في هذه المجموعة.

المجموعة الخامسة :

ضمت بايرن ميونيخ الألماني، بنفيكا البرتغالي، أياكس أمستردام الهولندي وأيك أثينا اليوناني. ويبدو الفريق البافاري في طريق مفتوح لتصدر المجموعة والتأهل إلى الدور الثاني بينما سيكون هناك صراع قوي على مركز الوصافة بين بنفيكا وأياكس فيما لا يمكن استبعاد الفريق اليوناني والذي سيكون قادرا على إزعاج الفريقين البرتغالي والهولندي.

المجموعة السادسة :

ضمت مانشستر سيتي الإنجليزي، شاختار دونتسيك الأوكراني، أولمبيك ليون الفرنسي وهوفنهايم الألماني. بالطبع سيكون مانشستر سيتي المدجج بالنجوم والذي يقدم مع المدرب غوارديولا كرة هجومية مميزة هو المرشح الأول لتصدر المجموعة بينما سيدور صراع شرس بين الفرق الثلاثة الأخرى على البطاقة الثانية حيث تملك كلها حظوظا متساوية مع تقارب في المستوى وعدم وجود أفضلية فنية لأي فريق على الآخر.

المجموعة السابعة :

ضمت حامل اللقب ريال مدريد الإسباني، روما الإيطالي، سيسكا موسكو الروسي وفيكتوريا بيليزن البولندي. بالطبع سيكون الريال المرشح الأقوى لحصد الصدارة لكن عليه الحذر من روما الذي وصل للمربع الذهبي الموسم الماضي والذي هو منطقيا سيتأهل برفقة الريال دون نسيان إمكانات سيسكا موسكو خاصة عندما يلعب على أرضه أما الفريق البولندي فهو على الورق لن يمتلك حظوظا في فرض نفسه نظرا لتواضع قيمته الفنية مقارنة بالفرق الأخرى في المجموعة.

المجموعة الثامنة :

ضمت يوفنتوس الإيطالي، مانشستر يونايتد الإنجليزي، فالنسيا الإسباني ويونغ بويز السويسري. ستشهد هذه المجموعة صراعا شرسا بين اليوفي واليونايتد كما لا يجب استبعاد فالنسيا والذي يمكنه القيام بمفاجآت في هذه المجموعة حيث ستكون المواجهة بين الفرق الثلاثة هذه فيها الكثير من الإثارة رغم أفضلية نسبية من باب الخبرة لفريقي اليوفي واليونايتد على حساب فالنسيا بينما سيكون يونغ بويز هو الحلقة الأضعف في المجموعة دون أدنى شك نظرا لقلة خبرته وضعف إمكاناته.