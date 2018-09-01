مساهل يشارك في الندوة الوزارية الـ7 لمنتدى التعاون “الصين-إفريقيا”

سيشارك وزير الشؤون الخارجية، عبد القادر مساهل غدا الأحد ببكين في الندوة الوزارية السابعة لمنتدى التعاون “الصين-إفريقيا”، حسبما أفاد به بيان لوزارة الشؤون الخارجية، اليوم السبت.

وتأتي هذه الدورة تحضيرا للقمة الثالثة لمنتدى التعاون “الصين-إفريقيا”، المرتقبة يومي 3 و 4 سبتمبر 2018.

من شأنها تقييم الشراكة بين الصين و إفريقيا، و إستكمال الوثيقتين الأساسيتين اللتان ستتوجان القمة، يضيف البيان.

و بالتحديد “إعلان بكين و مخطط العمل 2019-2021”.

وخلص البيان إلى أن الندوة ستكون فرصة لمساهل للقاء بعض نظرائه الإفريقيين.