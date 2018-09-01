بوعزقي: الخضر والفواكه الجزائرية مطلوبة بقوة في الخارج

أكد وزير الفلاحة والتنمية الريفية و الصيد البحري عبد القادر بوعزقي اليوم السبت بالجزائر أن الخضر والفواكه المنتجة سليمة وهي محل مراقبة مستمرة من طرف المصالح المختصة، نافيا أن يكون استهلاك هذه المنتجات أية علاقة بحالات الكوليرا التي سجلت مؤخرا في بعض ولايات الوطن.

وأضاف الوزير خلال ندوة صحفية نشطها لعرض حصيلة موسم الحصاد و الدرس لسنة 2017-2018 قوله " أطمئن المواطنين بأن الخضر والفواكه المنتجة والتي ستنتج لاحقا بالجزائر سليمة لأن المصالح المختصة التابعة لوزارة الفلاحة و بالتنسيق مع مصالح وزارتي الداخلية والجماعات المحلية والتجارة تسهر وباستمرار على مراقبة نوعيتها" .

وتابع الوزير يقول "الجزائر تصدر بانتظام و بشكل مستمر كميات كبيرة من الخضر والفواكه باتجاه أسواق خارجية معروفة بصرامتها ولم نسجل أية مشاكل تذكر بل بالعكس الخضروات والفواكه الجزائرية مطلوبة بقوة في الأسواق الخارجية نظرا

لنوعيتها وجودتها ".

يذكر أن وزارة الفلاحة كانت قد أكدت في بيان سابق أن "المياه الموجهة لسقي الخضر والفواكه سليمة ولا يمكن بأي حال من الأحوال أن تكون مصدرا لانتشار وباء الكوليرا.