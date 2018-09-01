بلماضي يحضر لمونديال قطر بلاعبين تفوق أعمارهم الـ30 سنة !

صنعت القائمة التي أعلن عنها الناخب الوطني الجديد جمال بلماضي الحدث وسط الشارع الرياضي الجزائري، بسبب خلوها من أي لاعب محلي.

وضمت قائمة بلماضي المعنية بمواجهة منتخب الغابون يوم 08 سبتمبر العديد من اللاعبين الذين فاقت أعمارهم الـ 30 سنة، بالرغم من أن الهدف الرئيسي في عقد بلماضي هو تأهيل الخضر إلى نهائيات كأس العالم 2022 المزمع إقامتها بقطر.

وتراوح معدل أعمار لاعبي المنتخب الوطني في قائمة ماجر بين 27 و28 سنة، مع تواجد 7 لاعبين فاقت أعمارهم الـ30 سنة.

أعمار لاعبي المنتخب الوطني :

مبولحي 32 سنة

أوكيدجا 30 سنة

دوخة 32 سنة

ماندي 27 سنة

بن سبعيني 23 سنة

سليماني 30 سنة

فغولي 29 سنة

بن طالب 24 سنة

تايدر 26 سنة

قديورة 33 سنة

محرز 27 سنة

سوداني 31 سنة

رشيد غزال 26 سنة

مهدي عبيد 26 سنة

بودبوز 28 سنة

براهيمي 28 سنة

بونجاح 27 سنة

بولاية 25 سنة

بن زية 24 سنة

محمد فارس 22 سنة

رفيق حليش 32 سنة

مهدي طاهرات 28 سنة

عبد اللاوي 25 سنة

بلخيتر 26 سنة

إلياس حساني 23 سنة