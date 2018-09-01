11 سبتمبر يوافق أول محرم 1440

أعلن المعهد القومي للبحوث الفلكية في مصر، أن غرة شهر محرم وأول أيام العام الهجري الجديد ستوافق ليوم الثلاثاء الـ11 من سبتمبر الجاري.

وقال حاتم عودة رئيس المعهد، إن الحسابات التي أجراها المعهد كشفت أن شهر ذي الحجة سيبلغ طوله 30 يوما، حيث ستكون نهايته يوم الاثنين الموافق للـعاشر من سبتمبر الجاري.

وأضاف أن هلال شهر محرم سيولد بعد حدوث الاقتران في تمام الثامنة ودقيقة واحدة بتوقيت القاهرة المحلي الأحد 29 من ذي الحجة الموافق للـتاسع من سبتمبر الجاري.

وأشار إلى أنه يلاحظ أن الهلال الجديد لن يكون قد ولد بعد عند غروب شمس ذلك اليوم "يوم الرؤية" في مدينة القاهرة وكذلك في جميع العواصم والمدن العربية والإسلامية ما عدا داكار ونواكشوط ومراكش وفاس والجزائر.

وأوضح، أنه يلاحظ وجود فترة زمنية لمكوث الهلال فوق الأفق بعد غروب الشمس في ذلك اليوم "يوم الرؤية" في الغالبية العظمى للبلدان العربية والإسلامية بالرغم من حدوث الاقتران بعد غروب الشمس في ذلك اليوم.

وتابع أن العام الهجري الجديد سيبلغ 354 يوما، حيث ستكون نهايته يوم الجمعة الموافق للـثالث من أوت 2019.