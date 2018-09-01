أكثر من 16 ألف موظف إستفاد من دورات تكوينية في قطاع التربية

كشفت وزيرة التربية الوطنية، نورية بن غبريت،اليوم السبت بالجزائر العاصمة، عن استفادة 16.566 موظف من دورات تكوينية.

من بينهم أكثر من 12.395 ألف أستاذ خلال الموسم الدراسي 2017/2018، وهو ما يعادل 74.8 بالمائة، من مجموع المكونين خلال الموسم الدراسي الماضي.

و أضافت بن غبريت خلال إشرافها على إجتماع منسقي هيئات التفتيش، ومديري معاهد التكوين ورؤساء مصلحة التكوين بمديريات التربية.

على إستفادة 53.352 أستاذ جديد من التكوين التحضيري خلال نفس الفترة.

وأشارت إلى أن السنة الفارطة عرفت تنظيم 157 عملية تكوينية لفائدة المفتشين المكونين.

بمعدل 23 عملية شهريا، حيث تم تكوين 9.233 موظف مكلف بالتكوين.

وأكدت بن غبريت أن المفتشين ورؤساء المؤسسات المدرسية والأساتذة هم المعنيون بالدرجة الأولى بهذا التكوين، وذلك بإعتبارهم أهم المتدخلين في العملية البيداغوجية وتسيير المؤسسات التربوية.

ونوهت الوزيرة إلى العراقيل التي تواجه قطاع التربية في مجال التكوين، منها مشكل الدورات التكوينية وكيفية توزيع الحجم الساعي

لهذه الدورات خلال أيام الأسبوع، مشيرة في نفس الوقت إلى إمكانية برمجة التكوين خلال أيام السبت.