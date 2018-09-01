انطلاق اللقاءات السنوية الأفرومتوسطية للكاتبات الشابات بالعاصمة

انطلقت فعاليات اللقاءات السنوية الأفرومتوسطية للكاتبات الشابات اليوم السبت بالجزائر العاصمة.

بمشاركة 40 كاتبة جزائرية و العديد من المختصين في مجال الكتاب من دور نشر و مكتبات للحديث عن العنصر النسوي و النشر.

و ستعرف هذه التظاهرة التي حضر افتتاحها وزير الثقافة عز الدين ميهوبي تسليط الضوء على مسار العديد من المؤلفات الجزائريات.

على غرار ليندة نوال تباني وأميرة جيهان خلف الله و صليحة لعراجي و وردة شريفي و ليندة قوداش.

و كذا نعيمة قرزيز علاوة على تنظيم ورشة حول “مكانة الأدب الغربي في المناهج الجامعية الجزائرية”.

و اخرى حول “الاقتباس السينمائي من الرواية”.

و ستحل كضيفة شرف هذه اللقاءات الكاتبة الفرانكو جزائرية فايزة غوين التي صدر لها في 2004 كتاب “غدا كيف كيف”.

الذي ترجم إلى 26 لغة بحيث ستنشط لقاء عن مستقبل الكتابة و آفاق الكاتبة الجزائرية.

و ستعرف التظاهرة حضور ثلة من الكاتبات على غرار ليندة شويطن و أمال بوشارب و نسيبة عطاء الله و حنان بوراي و مليكة فصيح.

وأيضاوليندة هندالة اللواتي سيتناولن في مداخلاتهن الحرية في الكتابة الأدبية.

و تنظم بالمناسبة عدة ورشات من بينها ورشة حول الترجمة بحضور ربيعة جلطي وأسيا باز و سلمى شلال.

وكذا يسمينة بيرهوم إضافة إلى سميرة بن دريس وساندرا تريكي اللواتي سيعرضن تجربتهن في الميدان.

كما ستطلق خلال هذه اللقاءات جائزة أدبية تحمل إسم الروائية الجزائرية يمينة مشاكرة (1949-2013) صاحبة روايتي المغارة المتجرة ” (1979) و”آريس” (1999).

تسلمها لجنة تحكيم مكونة فقط من النساء تترأّسها كل الكاتبة و الشاعرة ربيعة جلطي عن اللغة العربية.

بالإضافة إلى الروائية ليندة قوداش عن الامازيغية و الروائية ميساء باي عن اللغة الفرنسية.