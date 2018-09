السجن مدى الحياة لبريطاني خطط لقتل رئيسة الوزراء

قضت محكمة بريطانية، الجمعة، بالسجن مدى الحياة على شاب بريطاني فيما يتصل بمخطط لقتل رئيسة الوزراء تيريزا ماي بتفجير عبوة ناسفة أولاً للوصول إلى مكتبها في 10 داونينغ ستريت ثم استخدام سكين أو مسدس لمهاجمتها.

ووفقاً للشرطة، فقد خطط نعيم الرحمن (21 عاماً) من شمال لندن لتفجير عبوة ناسفة عند بوابات 10 داونينغ ستريت المشددة الحراسة حتى يتمكن من الوصول إلى مكتب ماي أثناء الفوضى التي تعقب الانفجار بغرض اغتيالها.

وأدين الشهر الماضي بارتكاب أعمال إرهابية وأصدرت محكمة أولد بيلي في لندن، الجمعة، حكماً بسجنه مدى الحياة. وسيقضي 30 عاماً خلف القضبان.

وقال دين هايدون كبير المنسقين الوطنيين لمكافحة الإرهاب في بريطانيا: “كانت رئيسة الوزراء هدف نعيم الرحمن، لكن لم تكن لديه غضاضة في فكرة قتل المارة الأبرياء في مسعاه للوصول إليها”.

وأضاف “في مرحلة ما قال لضابط سري من وحدة مكافحة الإرهاب إنه حتى لو لم يستطع الوصول إلى رئيسة الوزراء، فإنه يريد فقط أن يزرع الخوف في قلوب الناس”.

وبينما كان يضع خطته، كان نعيم الرحمن يعتقد أنه يتواصل عبر الإنترنت مع أعضاء من تنظيم الدولة الإسلامية (داعش). لكنه كان في واقع الأمر يتواصل مع ضباط سريين من مكتب التحقيقات الاتحادي الأمريكي (إف بي آي) وجهاز المخابرات الداخلية البريطاني (إم آي 5).

واعتقل نعيم الرحمن في نوفمبر الماضي بعد فترة قصيرة من لقاء جمعه، دون أن يدري، بضابط شرطة متخف وحصوله منه على ما كان يعتقد أنها قنبلة بدائية اتضح بعد ذلك أنها مزيفة.

Briton jailed for life over plot to kill PM May https://t.co/US4MOnYBmD