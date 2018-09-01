وزير الفلاحة يطمئن مجددا بشأن الخضر والفواكه رغم تشكيك معهد باستور

رغم أن معهد باستور شكك في كون الخضر والفواكه سببا في انتشار وباء الكوليرا، بسبب سقيها بالمياه القذرة، إلا أن وزير الفلاحة عبد القادر بوعزقي، نفى بشكل قطعي أن تكون الخضر والفواكه سببا في ذلك.

وقال بوعزقي في ندوة صحفية اليوم السبت 1 سبتمبر، “المنتوج الفلاحي من خضر أو فواكه سليم، وأطمئن المواطن والمستهلك .. يستطيعون استهلاك الخضر والفواكه دون اشكال ودون خوف فهي سليمة ومتباعة من طرف مختلف الادارات المختصة ولا يجب ان نهول او نبالغ”.

وأضاف وزير الفلاحة أن بعض الجهات (دون أن يسميها) تريد المساس بقطاع الفلاحة من وضرب الفلاح، مستشهدا بالحملة التي رافقت عمليات التصدير من أسابيع.

وقال الوزير إن “وباء الكوليرا يرجع التكفل به الى قطاع الصحة واشكر كل القطاعات في وزارة الصحة على ما يقومون به لاحتواء هذا الوباء من اجل التكفل بالمرضى والتصدي لتطورات هذا الوباء”.

وأضاف “الخضر الوفاكه ليست مؤهلة لاحتواء هذا الوباء والا كل الفلاحين كانوا ليصابوا بهذا الداء، وعلميا السقي بالمياه العادية لا يمكن أن تؤدي إلى هذا المرض ونحن نسقي في كل الحالات الخضر والفواكه، وهي موجودة في الأسواق والمواطنين يستهلكونها بصفة عاية وعادية جدا.. فقط يجب ان نحترم قواعد النظافة وهي غسل الخضر والفواكه”.

وقال الوزير إن مصالحه قامت بمسح شمل 10 ولايات، وخلص إلى أن من بين مليوني هكتار، لم يتم سقي الى 40 هكتارا بالمياه القذرة، وقد تم اتلاف تلك المحاصيل ومعاقبة الجناة.