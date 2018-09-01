«الكونترول» إجباري في مراكز الطفولة دوريا

بهدف حمايتهم من الأمراض تحضيرا للدخول المدرسي المقبل

أوامر بالإخطار بكل الوضعيات المشتبه بها في وقت قياسي

أمرت وزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة مديري النشاط الاجتماعي عبر التراب الوطني بتوفير معايير النظافة والصحة بمؤسسات التابعة لها ومراقبة الأعوان والموظفين دوريا، خاصة مراكز استقبال الطفولة الصغيرة تحسبا للدخول المدرسي 2018 /2019.

وحسب التعليمة التي وجهتها وزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة إلى مديري النشاط الاجتماعي عبر التراب الوطني من أجل إخطار مديري مراكز استقبال الطفولة الصغيرة، بتوفير معايير النظافة والصحة بمؤسسات التابعة لها ومراقبة الأعوان والموظفين دوريا تحسبا للدخول المدرسي 2018 /2019.

كما طالبت وزارة التضامن المديرين بتسخير كل الوسائل البشرية منها والمادية للإعلام وتحسيس وتوعية الأطفال وأوليائهم حول أهمية النظافة لحفظ الصحة وسلامة الجميع، مشددة على إخطارها بالوضعيات المستعجلة.

للتذكير، أكد الأمين العام بوزارة وزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، حمدي رابح، في تصريح سابق لـ «النهار»، أنه سيتم تقديم مساعدات عينية لجميع المصابين من دون استثنتاء، على غرار الأغطية والأكل وجميع الاحتياجات الأخرى المادية.

مشيرا إلى أن التعليمات التي تم إعطاؤها إلى مديري النشاط الاجتماعي كانت بالتنسيق مع القطاعات الوزارية الأخرى، على غرار وزارة الصحة.

مؤكدا على أنه سيتم ضمان مرافقة جميع المصابين كالعلاج النفساني والبسيكولوجي. كما أكد ذات المتحدث أنه من بين التعليمات التي أعطيت ضرورة وضع مخطط وقائي من طرف جميع مصالح وزارة التضامن، وبالتنسيق مع وزارة الصحة.

بالإضافة إلى ذلك الإفادة بتقارير يومية حول وضعية كل حالة مصابة بداء «الكوليرا».

وأوضح المدير العام للوقاية بوزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، جمال فورار، عقب اجتماع تنسيقي بين إطارات وزارة الصحة في العاصمة.

أنه تم تسجيل 139 حالة إصابة مشتبه فيها بالإصابة بوباء «الكوليرا» في ولايات الجزائر وتيبازة والبليدة والبويرة، بينها 46 حالة مؤكدة، فيما توفي شخصان بسبب المرض.