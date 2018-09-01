بوعزقي: “الموسم الفلاحي كان ناجحا واستثنائيا”

أكد وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، عبد القادر بوعزقي، اليوم السبت، أن الموسم الفلاحي 2018/2017 شكل الإستثناء.

و أضاف الوزير على هامش عقده ندوة صحفية، لتقييم حملة الحصاد والدرس لهذا الموسم، أن هذه الحملة كانت إيجابية فاقت كل التوقعات.

وكانت مختلفة على مر كل الأعوام التي خلت، لم تعرفها البلاد من قبل إن لم نقل أنها كانت إستثنائية، يضيف الوزير.

و أرجع بوعزقي هذا النجاح إلى تجند الجميع من قبل الوزارة والولاة والسلطات المحلية والفلاحين وغيرهم.