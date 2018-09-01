“بودبوز” أراد العودة الى فرنسا و”بيتيس” يُعطله

كان الدولي الجزائري، رياض بودبوز، على بعد خطوات قليلة جدا من العودة الى الدوري الفرنسي، وهذا من بوابة نادي “نيس”.

وتفاوض اليساري مع إدارة “النسور” في الساعات الأخيرة من الميركاتو المُنقضي، وإتفق معهم ولكن إدارة “ريال بيتيس” رفضت فكرة تسريحه.

وأبدى مُسيروا الفريق الأندلسي تمسكهم بنجهم، رغم أنه لم يُقنع في موسمه الأول معهم، ويجد صعوبات لإسترجاع مُستواه لحد الساعة.

ويتربط، بودبوز، بعقد طويل مع “بيتيس” يستمر لـ2021، وهو مايُفسر رغبتهم في منحه فُرصة جديدة لإثبات نفسه في “الليغا” الإسبانية.