“غيلاس” يُغير الأجواء ويمضي لهذا الفريق!

أعلن “أرضروم سبور” التركي عن تعاقده مع الدولي الجزائري، نبيل غيلاس، ليكون هذا ثالث فريق يرتدي ألوانه في بلاد الأناضول.

وسينتقل إبن مدينة “مارسيليا”، لناديه الجديد على شكل إعارة قادما من “غوزتيب” والذي فشل في البروز معه خلال الموسم الماضي.

يُذكر بأن “أرضروم سبور” ينشط في القسم الممتاز التركي، وهو ماسيسمح لـ”غيلاس” من لفت الأنظار سريعا، إن إسترجع مُستواه المعهود.

وتشهد المسيرة الإحترافية للمُهاجم الأسبق لـ”بورتو” إنهيارا كُليا منذ مُغادرته للبرتغال، مما تسبب في فُقدانه لمكانته في صفوف المنتخب الوطني.