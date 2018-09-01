بوعزقي: الموسم الفلاحي لهذا العام عرف ارتفاعا قياسيّا بـ 60 مليون قنطار

كشف وزير الفلاحة عبد القادر بوعزقي اليوم السبت عن الحصيلة السنوية لحصاد الحبوب.

وقال بوعزقي خلال عرضه أبرز الملفات في قطاعه الوزاري، أنّ المساحة المحصودة خلال هذه السنة قدّرت بأكثر من 3 ملايين هكتار وقد مقارنة بالمساحة المحصودة السنة الماضية التي قدّرت بأكثر من 2 ملايين.

وأكّد الوزير أنّ 48 بالمائة من المساحات المحصودة مشكّلة من القمح الصلب، و35 بالمائة من المساحات المحصودة مشكّلة من الشعير.

وأشار بوعزقي أنّ الإنتاج الإجمالي المحصل خلال الموسم الفلاحي لهذا العام هو 60 مليون و500 ألف قنطار أي بارتفاع قدّر بنسبة 74.4 بالمئة.

وفي ذات السياق، قال بوعزقي أنّ هذا الإنتاج توزّع لهذه السنة بين القمح الصلب بكميّة قدّرت بـ 31 مليون قنطار، وقدّرت بـ 58 بالمئة مقارنة بالسنة الماضية.

أمّا الشعير فقدّر بـ 19 مليون قنطار بارتفاع قدربـ 100 بالمئة.

فإنّ محاصيل هذه السنة سجّل ارتفاعا قياسيا، وهذا راجع إلى تعبئة وتوفير الموارد البشرية والمادية.

وكذا إلى مختلف برامج الدعم التي جاء ضمن المخطط الوطني للتنمية.

بالإضافة إلى المتابعة من طرف إطارات القطاع، من أجل ضمان السير الحسن لهذه الحملة وكذا تحسين المردودية للهكتار.