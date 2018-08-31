تشكيلة بلماضي من قارات العالم الأربع!

بإعلان الناخب الوطني الجديد للخضر جمال بلماضي عن قائمة اللاعبين الـ25 التي ستواجه منتخب غامبيا يوم 08 سبتمبر المقبل لحساب تصفيات "كان 2019" ، أصبح المنتخب الوطني الجزائري يجمع للمرة الأولى في تاريخه لاعبين من قارات العالم الأربع.

وفيما خلت القائمة التي أعلن عنها بلماضي ، هذا الجمعة ، من أي لاعب من رابطة المحترفين الجزائرية ، ستكون التشكيلة الجديدة للخضر ممثلة لقارات العالم الأربعة باستثناء أستراليا ، حيث تضمّ لاعبين من مختلف الدوريات الأوروبية على غرار نجمي بورتو ومانشستر سيتي ياسين براهيمي ورياض محرز وفيغولي وسليماني لاعبي غالاتاساراي وفنربخشة التركيين وعبد اللاوي من سويسرا وبودبوز الناشط في الليغا الإسبانية إضافة إلى بن طالب من ألمانيا و حساني من بلغاريا .

كما استدعى بلماضي الذي كان قد صرّح بأنه مستعدّ للذهاب إلى أقصى مناطق البلاد للبحث عن لاعبين أكفاء ، لاعبين من السعودية هما الحارسين دوخة ومبولحي ومن قطر أيضا تمّ توجيه الدعوة لبغداد بونجاح مهاجم السدّ، فيما سيمثل سفير تايدر القارة الأمريكية في المنتخب الوطني بعد التحاقه بومنتريال الكندي ، وسيكون بلخيثر مختار مدافع النادي الإفريقي التونسي اللاعب الوحيد الذي ينشط في دوري من القارة السوداء في قائمة الناخب الوطني.