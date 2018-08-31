تمنراست.. عصابة ملثمة تقتحم سوقا وتحاول سرقة تجار على الطريقة الهوليودية

قامت عصابة مجهولة مكونة من 15 شخص باقتحام سوق “قريش” لبيع الخضر والفواكه بولاية تمنراست.العصابة كانت ملثمة حاولت سرقة التجار أين تدخل أحد المواطنين الذي كان جالسا بجنب السوق من اجل انقاذهم، ليقوموا بالاعتداء عليه بسلاح الأبيض

اين تدخل رجال الامن على الفور وتم القاء القبض على واحد من شركاء العصابة، وفتح تحقيقا في القضية.

وتم نقل الضحية المصاب “براهيم فوراكي” فورا لمستشفى مصباح بغدادي لتلقى العلاج.