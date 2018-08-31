بلماضي يستدعي 25 لاعبا وغياب المحليين

نشرت الاتحادية الجزائرية لكرة القدم أول قائمة لاعبين للناخب الوطني الجديد جمال بلماضي تحسبا لمواجهة غامبيا شهر سبتمبر المقبل في إطار تصفيات كأس أمم إفريقيا 2019 بالكاميرون.

وأهم ما ميز القائمة هي عودة كل من مبولحي وفغولي وتايدر واستدعاء لاعبين لأول مرة هما حارس نادي ماتز أليكساندر أوكيدجة وزميله في الفريق فريد بولاية، إضافة إلى عدم تواجد أي لاعب ينشط في البطولة المحلية.

وجاءت قائمة 25 لاعبا على النحو التالي:

رايس وهاب مبولحي

أوكيدجة ألكيساندر

دوخة عز الدين

عيسى ماندي

رامي بن سبيعني

إسلام سليماني

سفيان فغولي

نبيل بن طالب

سفير تايدر

عدلان قديورة

رياض محرز

هلال سوداني

رشيد غزال

مهدي عبيد

رياض بودبوز

ياسين براهيمي

بغداد بونجاح

فريد بولاية

ياسين بن زية

محمد سليم فارس

رفيق حليش

مهدي تاهرت

أيوب عبد اللاوي

مختار بلخيثر

الياس حاساني