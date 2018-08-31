بالفيديو.. شاهد ماقاله “سعدان” لـ”بلماضي” وردة فعل هذا الأخير

لفت الناخب الوطني الجديد، جمال بلماضي الأنظار خلال زياته لإجتماع المكتب الفيدرالي بـعنابة، بلقاء مميز مع مُدربه السابق، رابح سعدان.وكان الحديث بين “شيخ المُدربين” والتقني الصاعد مُثيرا رغم أنه لم يدم سوى بضع ثوان.

وإستقبل سعدان، بلماضي قائلا له باللغة الفرنسية :” Je vous souhaite beaucoup de courage”.

ليرد خليفة رابح ماجر ضاحكا :”يلزمني الكثير منه”.

وترك الوافد من “الدحيل” الإنطباع، بأنه على علم بحجم المسؤولية المُلقاة على عاقته من هنا فصاعدا والتي لن تكون بالسهلة.

الحوار بين سعدان وبلماضي بداية من الدقيقة 2.18