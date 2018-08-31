وزارة التربية توحد قائمة الأدوات المدرسية للأطوار الثلاثة

قررت، وزارة التربية الوطنية، إحكام رقابتها على الأدوات المدرسية للمراحل التعليمية الثلاثة، في الدخول المدرسي المقبل، “ابتدائي، متوسط، ثانوي”، من خلال توحيدها في كافة الشعب والمواد، بغية وضع حد لفوضى الأسعار، خاصة “السوق السوداء”، لتحقيق التخفيض في تكلفتها على المستوى الوطني وعقلنة استغلالها، إلى جانب التخفيف من ثقل المحفظة المدرسية.

ونشرت، وزيرة التربية الوطنية، نورية بن غبريط، أمسية الخميس الفارط، على موقعي التواصل الاجتماعي، “الفايس بوك” و”التويتر”، “المدونة الرسمية” للأدوات المدرسية للمراحل التعليمية الثلاثة، خمسة أيام قبل الدخول المدرسي المقبل 2018/2019، لأجل التحكم في سوق هذه الأدوات التي تختلف أسعارها من محل لآخر، ومن سوق لأخرى، وبالتالي التحكم في أسعارها والتخفيض فيها إلى جانب عقلنة استغلالها، مؤكدة أن هذه المدونة ستساهم أيضا في العمل على التخفيف من ثقل المحفظة، خاصة بالنسبة لتلاميذ الطور الابتدائي.

وبخصوص التعليم الثانوي، فقد تم توحيد الأدوات المدرسية في كل شعبة من الشعب التالية: علوم تجريبية، رياضيات، تقني رياضي، آداب وفلسفة، وآداب ولغات أجنبية، وشعب تسيير واقتصاد، وفي كل مادة تعليمية.

وكانت، مديريات التربية للولايات، من خلال مفتشي التربية الوطنية والإدارة، قد رفعت مطلبا لوزارة التربية الوطنية، لأجل توحيد الأدوات المدرسية في الدخول المدرسي المقبل، ليتم الاستجابة للمطلب من أجل مصلحة المدرسة عموما والتلاميذ بشكل خاص.

القراءة من الشروق