اغتيال زعيم إقليم دونتسك

ذكرت وكالة إنترفاكس للأنباء اليوم الجمعة أن ألكسندر زخارتشنكو زعيم إقليم دونتسك في شرق أوكرانيا المدعوم من روسيا قُتل في انفجار بمقهى.

وقال مصدر عسكري إن "رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية"، ألكساندر زاخارتشينكو قتل، اليوم الجمعة، بتفجير في مقهى "سيبار" وسط مدينة دونيتسك.

وأضاف المصدر أن وزير الدخل والضرائب تيموفييف قد أصيب أيضا في الانفجار.

وأكد النائب في جمهورية دونيتسك الشعبية المعلنة من جانب واحد، فلاديسلاف بيرديتشيفسكي، المعلومات حول مقتل رئيس الجمهورية بتفجير داخل مقهى.

كما أفاد مراسل وكالة "سبوتنيك" أنه قد تم تطويق المنطقة التي حصل فيها الانفجار. كما أن الأجهزة الأمنية وفرق الإنقاذ تعمل هناك.

ويشار إلى أن ألكساندر زاخارتشينكو ولد في 26 جوان من عام 1976 في مدينة دونيتسك.

وتخرج مع مرتبة الشرف من كلية دونيتسك الصناعية للأتمتة الصناعية، وتخصص في مجال التعدين الكهروميكانيكي.