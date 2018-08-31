"كلارك إينرجي" تزوّد الجامع بأربعة محركات للطاقة
تكنولوجيا "جنرال إلكتريك" الأمريكية لإنارة جامع الجزائر
سيتم تزويد جامع الجزائر الأعظم التي تشرف أشغال تشييده على الانتهاء بأربعة محركات من "جنرال إلكتريك" الأمريكية لتوليد الطاقة الكهربائية ، حسب ما أعلنj عنه اليوم الجمعة شركة "كلارك إينرجي" الموزع الرسمي لمحركات العملاق الأمريكي في الجزائر.
وتمّ اختيار "كلارك إينرجي" التي تتخذ من المملكة المتحدة مقرا لها ، لتزويد جامع الجزائر الأعظم بأربع محركات غاز من نوع "Jenbacher J320" ، ستسمح بتوليد الطاقة الكهربائية في هذا الصرح الحضاري الذي سيكون ثالث أكبر مسجد في العالم بعد الحرمين المكي والمدني .
وستسمح المحركات الأمريكية الأربعة التي تعمل بالغاز الطبيعي ، بتوليد 4.25 ميغاواط من الكهرباء ، و4.3 ميغاواط من الحرارة لأجهزة التدفئة في الشتاء ، بالإضافة إلى 3.5 ميغاواط من أجل إنتاج 6 ميغاواط من المياه المبرّدة التي ستستعمل لأجهزة التكييف في فصل الصيف.
وستقوم "كلارك إينرجي" بتوفير المحركات الغازية الأربعة بموجب اتفاق وقعته مع شركة المقاولات التركية "Arma-Elektropanç"، وتمّ اختيارها بناء على تواجد شبكتها التجارية بالجزائر إلى جانب النجاح الذي تعرفه تكنولوجيا "جنرال إلكتريك" في مجال تزيد المنشآت الكبرى بالطاقة ، حسب ما جاء في تصريح لنائب مدير الشركة التركية العام مراد ألكيم.
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