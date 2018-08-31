تكنولوجيا "جنرال إلكتريك" الأمريكية لإنارة جامع الجزائر

سيتم تزويد جامع الجزائر الأعظم التي تشرف أشغال تشييده على الانتهاء بأربعة محركات من "جنرال إلكتريك" الأمريكية لتوليد الطاقة الكهربائية ، حسب ما أعلنj عنه اليوم الجمعة شركة "كلارك إينرجي" الموزع الرسمي لمحركات العملاق الأمريكي في الجزائر.

وتمّ اختيار "كلارك إينرجي" التي تتخذ من المملكة المتحدة مقرا لها ، لتزويد جامع الجزائر الأعظم بأربع محركات غاز من نوع "Jenbacher J320" ، ستسمح بتوليد الطاقة الكهربائية في هذا الصرح الحضاري الذي سيكون ثالث أكبر مسجد في العالم بعد الحرمين المكي والمدني .

وستسمح المحركات الأمريكية الأربعة التي تعمل بالغاز الطبيعي ، بتوليد 4.25 ميغاواط من الكهرباء ، و4.3 ميغاواط من الحرارة لأجهزة التدفئة في الشتاء ، بالإضافة إلى 3.5 ميغاواط من أجل إنتاج 6 ميغاواط من المياه المبرّدة التي ستستعمل لأجهزة التكييف في فصل الصيف.

وستقوم "كلارك إينرجي" بتوفير المحركات الغازية الأربعة بموجب اتفاق وقعته مع شركة المقاولات التركية "Arma-Elektropanç"، وتمّ اختيارها بناء على تواجد شبكتها التجارية بالجزائر إلى جانب النجاح الذي تعرفه تكنولوجيا "جنرال إلكتريك" في مجال تزيد المنشآت الكبرى بالطاقة ، حسب ما جاء في تصريح لنائب مدير الشركة التركية العام مراد ألكيم.