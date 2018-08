هدف “بونجاح” الأفضل في دوري أبطال اسيا لهذا الأسبوع !

تحصل هدف الجزائري “بغداد بونجاح” في مرمى الاستقلال الايراني على جائزة أفضل هدف لهذا الاسبوع بشكل رسمي

و نشر الحساب الرسمي في التويتر هدف مهاجم الخضر بونجاح بعد ان راوغ المدافع و يسجل هدف رائع في مرمى الاستقلال الايراني

و قد اختيرت كذلك جماهير السد القطري بونجاح كأفضل لاعب لشهر اوت بعد التألق و المستوى الرائع الذي ظهر به اللاعب مؤخرا

.@AlsaddSC's Baghdad Bounedjah wins our #ACL2018 Allianz Goal of the Week with his cool finish! ?



