بلماضي يُطلق رصاصة الرحمة على المحليين

خلت القائمة التي أعلن عنها المدرب الجديد للمنتخب الوطني جمال بلماضي أمسية اليوم الجمعة من أي إسم ينشط في البطولة الوطنية المحترفة.وأعلن بلماضي عن قائمة ضمت 25 لاعبا تحسبا لمواجهة غامبيا يوم ال08 سبتمبر في تصفيات كأس أمم إفريقيا 2019 المُقررة بالكاميرون.

وأبعد بلماضي اللاعبين المحليين اللذين كانوا مُتواجدين في قائمة الناخب الوطني رابح ماجر على غرار فاروق شافعي ومحمد بن خماسة إضافة إلى سليم بوخنشوش.

ولم يستدعي لاعب أولمبيك مارسيليا السابق أي حارس مرمى محلي بعدما كان صالحي وموساوي موجودين في القائمة الماضية.