بوهنة يلتحق بهذا النادي الأسكتلندي
التحق مدافع مولودية الجزائر رشيد بوهنة، بصفوف نادي داندي يونايتد (القسم الأول الأسكتلندي) حسبما أعلن عنه النادي، اليوم الجمعة، عبر موقعه الرسمي.
وقال المناجير العام للنادي: ''تابعنا رشيد منذ مدة وأنا جد سعيد بقدومه لأنه سيقدم الإضافة للنادي كما سيدعم الخط الخلفي لنا''.
ومن جانبه، عبر بوهنة (27 ربيعا) عن سعادته بالتحاقه بالنادي الاسكتلندي حيث قال: ''أنا جد سعيد بالإمضاء مع داندي يونايتد، أنتظر البداية بشغف كبير كي أظهر كل إمكانياتي''.
والتحق بوهنة بصفوف مولودية الجزائر -الذي توج معه بكأس الجزائر 2016 على حساب نصر حسين داي- عام 2015 قادما من شباب قسنطينة.
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