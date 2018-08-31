تحرير طفل تعرض للإختطاف وإلقاء القبض على المختطف بالبليدة

تمكنت عناصر الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بوعرفة في البليدة، من تحرير طفل في الخامسة من عمره، والقبض على الجاني البالغ من العمر 39 بتهمة محاولة إختطاف.عملية التحرير، جاءت بعد تلقي مصالح الدرك الوطني مكالمة هاتفية عبر الرقم الأخضر1055، الأربعاء الماضي، تفيد بتعرض طفل لإختطاف من طرف مجهول بمنطقة الرمل بأعالي جبال بوعرفة.

أين أمر على الفور قائد المجموعة الإقليمية للدرك الوطني بالبليدة، عناصر المجموعة، تطويق المكان وتسخير قوة لتنشيط المكان.

بعد محاصرة المتهم تم تحرير الطفل البالغ من العمر 5سنوات والذي لم يصب بأي أذى والقبض على المتهم واقتياده إلى مقر الدرك الوطني لتحقيق معه.

تم تقديم المتهم أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة البليدة والذي بدوره أحال الملف على قاضي التحقيق بذات المحكمة أين أمر بإيداعه المؤسسة العقابية بالبليدة.