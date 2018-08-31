معهد باستور: الخضر والفواكه لا تزال محل شبهة!

أصدر معهد باستور، مساء الخميس بيانا رجح فيه فرضية تلوث الخضر والفواكه بجرثومة الكوليرا، حيث أفاد أنها من الممكن أن تكون مصدرا للوباء، وذلك خلافا لما صرح به وزير الفلاحة مؤخرا.

وأضاف البيان أن “تلوث الخضر والفواكه مثل البطيخ والبطيخ الأحمر والخضروات التي يمكن أن تستهلك نيئة كالجزر، الخيار، الطماطم، وغيرها والمسقية بمياه قذرة لا تزال محل شبهة”.

يذكر أن التحريات بشأن مصدر داء الكوليرا لا تزال مستمرة، إذ تقول وزارة الموارد المائية أن مياه الحنفيات صالحة للشرب وجميع المنابع يتم تعقيمها، وتقول وزارة الفلاحة أن نقطة انتشار الداء لم تكن أبدا الخضر والفواكه.

القراءة من الشروق