مخرج مصري يستعد لتصوير "فيلم تاريخي" بالجزائر

يستعد المخرج المصري خالد يوسف خلال الفترة المقبلة لتصوير فيلمه الجديد الذى يحمل اسم "سقوط الأندلس" المقرر تصويره فى الجزائر وعدد من الدول، بحسب ما نشره موقع "اليوم السابع" الإلكتروني.

وبهذا الخصوص قال خالد يوسف معلقًا: "مشروعي القادم الذي أحضر له حاليًا هو فيلم تاريخي عن سقوط الأندلس وتدور أحداثه في القرن الـ 16وسيتم تصويره على أرض الجزائر"

ويتحدث العمل السينمائي عن فترة هامة من التاريخ الإسلامي بالقرن السادس عشر.

يذكر أن آخر أعمال خالد يوسف، كان فيلم عيد الفطر الماضي "كارما" والذي لعب بطولته الفنان عمروسعد، بالاشتراك مع الفنانين: غادة عبد الرازق، وماجد المصري، وخالد الصاوي وآخرين.