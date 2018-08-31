وفاة طفل تحت الردوم بالمحمدية

لفظ صبيحة اليوم طفل يبلغ من العمر 6 سنوات أنفاسه الأخيرة، بالمؤسسة الاستشفائية الجامعية أول نوفمبر في وهران،متأثرا بجروحه بعد سقوط المنزل العائلي إثر أشغال حفر أساسات كان يقوم بها مرقي عقاري بحي 40 مسكنا الواقع بشارع علي بوهلال بالمحمدية ولاية معسكر.

وقامت مصالح الحماية المدنية بالتدخل لإخراج الطفل من تحت الردوم أين مكث مدة 40 دقيقة رفقة عامل أصيب بعدة كسور، حسب مصادر من عين المكان. وتم نقل الطفل نحو مصلحة الإنعاش بمستشفى المحمدية، قبل تحويله مساء الخميس نحو المؤسسة الاستشفائية بوهران، لكنه فارق الحياة صبيحة اليوم. للتذكير فإن الطفل كان يلعب داخل غرفته قبل تهاوي البيت العائلي المحاذي لورشة ملك لمرقي عقاري كان بصدد حفر الأساسات لإنجاز سكنات ترقوية. وقد تنقلت السلطات العمومية و مصالح الأمن لموقع الحادث و تم فتح تحقيق لمعرفة مدى احترام الإجراءات الأمنية المنصوص عليها في رخصة الهدم المقدمة للمرق العقاري.