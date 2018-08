تلميح سعودي إلى خطة لحفر قناة على حدود قطر

كتب مسؤول سعودي كبير على حسابه على موقع تويتر، الجمعة، عبارة حملت فيما يبدو تأكيداً لتقارير وسائل إعلام سعودية عن أن المملكة تبحث حفر قناة من شأنها تحويل شبه الجزيرة القطرية إلى جزيرة يحيط بها الماء من جميع الجهات.

وقال سعود القحطاني مستشار ولي العهد الأمير محمد بن سلمان في تغريدته على تويتر: “كمواطن: انتظر بفارغ الصبر والشوق تفاصيل تطبيق مشروع قناة جزيرة شرق سلوى، هذا المشروع العظيم التاريخي الذي سيغير الجغرافيا في المنطقة”.

ولم ترد السلطات القطرية بعد على طلب بالتعليق.

وسبق وأن تحدث القحطاني عن المشروع على تويتر على مدى الأشهر الماضية، لكن تغريدة، الجمعة، أوضح إشارة إلى الآن إلى مبادرة يرفضها معارضوها ويصفونها بأنها تكتيك علاقات عامة يهدف لترويع قطر أكثر منه خطة جادة.

وقطعت السعودية والإمارات والبحرين ومصر علاقاتها الدبلوماسية والتجارية مع قطر وأوقفت حركة النقل معها في جوان 2017 متهمة إياها بدعم الإرهاب. وتنفي قطر هذا وتقول، إن المقاطعة ليست سوى محاولة للتعدي على سيادتها.

