أوكيجة:" إستدعائي للخضر أسعدني وشرف كبير لعائلتي "

عبر الحارس الجزائري، ألكسندر أوكيجدة، عن سعادته الكبيرة بحصوله على أول استدعاء للمنتخب الوطني، تحسبا للتربص المقبل للتشكيلة الوطنية استعدادا لمواجهة الجولة الثانية أمام غامبيا في تصفيات كأس إفريقيا 2019، المزمع تنظيمها بالكاميرون الصيف المقبل، مشيرا إلى أن هذا الاستدعاء الذي جاء أربعة أشهر فقط بعد حصوله على جواز السفر الجزائري يعد “شرفا كبيرا بالنسبة إليه وإلى عائلته”.

قال حارس نادي ميتز الفرنسي، الخميس، في تصريحات إلى صحيفة “لوجورنال دو سونتر” الفرنسية، إن استدعاءه لحمل ألوان المنتخب الجزائري يعد “شرفا وتحديا كرويا بالنسبة إليه”، وصرح بالخصوص: “هذا الاستدعاء شرف بالنسبة إلي.. سواء من الناحية العاطفية بالنسبة إلى جدي وحتى من الناحية الرياضة بالنسبة إلي لأن ذلك سيكون ذا تأثير إيجابي على مشواري الكروي..”.

وجاء أوكيجدة ضمن القائمة الموسعة للناخب الجديد، جمال بلماضي، بعد تألقه اللافت الموسم الفارط مع نادي ستراسبوغ ومنذ بداية الموسم الجاري مع فريقه الجديد، نادي ميتز، حيث يحتل معه صدارة ترتيب “الليغ 2” بعد الفوز في 5 مباريات وفي نفس العدد من الجولات.