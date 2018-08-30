ميهوبي يعلن قرب عرض فيلم “بن مهيدي”

أعلن وزير الثقافة عز الدين ميهوبي عن قرب إعلان تاريخ عرض فيلم “بن مهيدي”.

وقال ميهوبي في تغريدة له على صفحته الرسمية في تويتر أن “بن مهيدي”هو أحد الإنتاجات الرائعة التي تعاملت مع أبطال ثورتنا المجيدة.

على الرغم من التأخير والصعوبات التي واجهتها، تمكن بشير دريريس من مواجهة التحدي من خلال إنتاج فيلم جميل للغاية.

وتم تمويل الفيلم من قبل وزارة المجاهدين ووزارة الثقافة.

وقال ميهوبي ان لجنة عرض مكونة من أخصائيين في الحركة الوطنية والثورة الجزائرية ستعطي رأيها قبل عرض الفيلم.

من أجل احترام الحقائق ومسار الشهيد العربي ين مهيدي.

#"Benmhidi", est l'une des grandes productions qui traitaient des héros de notre glorieuse révolution. En dépit du retard et des difficultés rencontrées, Bachir Derrais a réussi à relever le défi en réalisant un très beau film. La date de projection sera annoncée prochainement. pic.twitter.com/GTKpYO3AfA

— azzedine mihoubi (@azzedinemihoub3) August 30, 2018