وصول أول فوج من حجاج جنوب الوطن

وصل أول فوج من حجاج ولايات جنوب شرق البلاد مساء اليوم الخميس إلى مطار عين البيضاء بولاية ورقلة في أول رحلة جوية مبرمجة للعودة من البقاع المقدسة بالمملكة العربية السعودية بعد أداء مناسك الحج.

وكان في استقبال هذا الفوج من الحجاج الميامين الذي يتكون من 300 حاج السلطات الولائية وعائلاتهم حيث هيئت لهم كل الظروف الملائمة لتسهيل الإجراءات الإدارية سيما منها الجمركية والشرطية.

وبرمجت برسم موسم (حج 2018 ) عشر (10) رحلات عودة تضمنها شركة الخطوط الجوية الجزائرية والجوية السعودية لنقل 3.000 حاج من ولايات جنوب الوطن (ورقلة والوادي وغرداية و إيليزي وتمنراست) (6 رحلات من جدة و4 من المدينة المنورة) نحو مطار عين البيضاء بورقلة .

وتتواصل رحلات العودة تباعا إلى غاية 11 سبتمبر القادم ي حسب ما أوضح المدير الجهوي للجوية الجزائرية محمد توفيق بنوة.

وتم برسم موسم هذا الحج اعتماد وكالتين خاصتين للأسفار للمساهمة في مرافقة الحجاج .