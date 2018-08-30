تفاصيل جديدة يقدمها السلام بنك حول بيع سيارات غولف بالتقسيط

قالت مديرة الاتصال على مستوى بك السلام الإسلامي، السيدة خثير، إن عرض منح قروض شراء سيارات “غولف كارت TDI 2.0” الجديد ، بالتخفيض الاستثنائي، هو عرض خاص بمصرف السلام الإسلامي، حيث قامت بشراء مخزون سيارات “غولف كارت TDI 2.0″ من الوكيل ” HCIحليل” وهو موزع معتمد من قبل “سوفاك الجزائر ” و “سكودا” و “ابيزا”.

وحسب تصريح مديرة الإتصال في بنك السلام لـTSA عربي، فان العرض لا يعني شركة سوفاك الجزائر المصنعة لعلامة فولسفاغن، و انما يخص البنك وحده باعتباره مالك مخزون سيارات “غولف كارت TDI 2.0″ المعروضة للبيع بالتقسيط و بتخفيض في هامش الربح.

وتوضح ذات المسؤولة بان بنك السلام قام بشراء مخزون السيارات السابقة الذكر من الموزع المعتمد لدى سوفاك ” HCIحليل” شهر جوان الفارط ليتم عرضه للبيع عن طريق منح قروض الشراء.

وكان مصرف السلام الإسلامي قد أعلن عن منح قروض لشراء سيارات غولف كارت TDI 2.0، بتخفيض استثنائي.

وقال البنك في إعلانه إنه “حصريا عند مصرف السلام الجزائر تمويل بالاعتماد الايجاري لسياراتكم غولف كارت TDI 2.0 بتخفيض استثنائي”.

كما أعلن البنك أن القسط الشهري الخاص بهذا العرض يبلغ 93850.12، وأن التسليم فروي في حدود الكميات المتوفرة.