مبولحي يتعادل مع دوخة في البطولة السعودية

تعادل فريق الإتفاق السعودي مساء الخميس بِنتيجة (1-1)، مع الضيف نادي الرائد. ضمن إطار الجولة الأولى من عمر بطولة السعودية للموسم الكرويّ الجديد.

وحمى عرين فريق الإتفاق حارس المرمى الدولي الجزائري وهاب رايس مبولحي، بينما لعب في المركز نفسه لِنادي الرائد حارس المرمى عز الدين دوخة.

وخاض وهاب رايس مبولحي وعز الدين دوخة كامل أطوار مباراة الإتفاق والرائد، وهما مرشّحان للعودة إلى صفوف المنتخب الوطني الجزائري، تأهّبا لِمواجهة المضيف الغامبي في الـ 8 من سبتمبر المقبل، لِحساب الجولة الثانية من تصفيات كأس أمم إفريقيا 2019.

وكان عز الدين دوخة (32 سنة) قد انضمّ منتصف ماي الماضي، إلى فريق الرائد لِمدّة موسمَين، قادما من نادي أحد السعودي.

وضمّت صفوف نادي الرائد أيضا المدافع الدولي الجزائري السابق هشام بلقروي، الذي شارك أساسيا، قبل أن يُستبدل في الدقيقة الـ 68، بِزميله بِالخط نفسه يحي المسلم. وحينها كان فريقهما الرائد مُتخلّفا في النتيجة بـ (0-1).

وكان هشام بلقروي (28 سنة) قد انضمّ منتصف ماي الماضي، إلى فريق الرائد لِمدّة موسمَين، قادما من نادي موريرينسي البرتغالي.

وفي لقاء آخر ضمن الإطار ذاته انتظم مساء الخميس، جلب فريق الحزم نقطة ثمينة خارج القواعد، لمّا تعادل سلبا مع المضيف نادي الوحدة.

وحمى عرين فريق الحزم حارس المرمى الدولي الجزائري السابق مليك عسلة، وخاض كامل أطوار مواجهة الوحدة.

وكان مليك عسلة (32 سنة) قد انضمّ منتصف جوان الماضي، إلى فريق الحزم السعودي. قادما من نادي شبيبة القبائل.