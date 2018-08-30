فوج “ناري” يضم براهيمي وفيغولي وبن طالب

تعرّف اللاعبون الدوليون الجزائريون مساء الخميس، على مُنافسي فرقهم في دور المجموعات لِمسابقة رابطة أبطال أوروبا نسخة 2018-2019.

جاء ذلك، بعد أن سحب الإتحاد الأوروبي لكرة القدم القرعة بِإمارة موناكو.

ويتقابل فريق بورتو البرتغالي في مجموعة مُشكّلة من نوادي: شالكه الألماني وقلعة السرايا التركي ولوكوموتيف موسكو الروسي. عِلما أن بورتو يلعب له متوسط الميدان ياسين براهيمي، ويوجد في صفوف قلعة السرايا الجناح سفيان فيغولي، ويضمّ فريق شالكه لاعب الوسط نبيل بن طالب.

ويتبارى الجناح رياض محرز وفريقه مانشستر سيتي الإنجليزي، في فوج يضم: شاختار دونيتسك الأوكراني وأولمبيك ليون الفرنسي، وهوفنهايم الألماني الذي يضمّ المهاجم الدولي الجزائري إسحاق بلفضيل.

ويلعب المدافع فوزي غلام رفقة مواطنه متوسط الميدان الهجومي آدم الوناس وفريقهما نابولي الإيطالي، في مجموعة مُشكّلة من: ليفربول الإنجليزي (وصيف النسخة الماضية) وباريس سان جيرمان الفرنسي والنجم الأحمر الصربي.

وتُجرى الجولة الأولى من دور المجموعات لِمنافسة رابطة أبطال أوروبا، ما بين الـ 18 والـ 19 من سبتمبر المقبل. ويُسدل الستار بِتنظيم الجولة السادسة والأخيرة، في الـ 11 والـ 12 من ديسمبر القادم.

ويتأهّل رائد ووصيف كل فوج (ثماني مجموعات) إلى الدور ثمن النهائي، ويتحوّل ثالث ترتيب كل فوج إلى منافسة الدوري الأوروبي، في محطّة ثمن النهائي. بينما يُودّع مُتذيّل اللائحة السباق.

وفيمايلي نوادي المجموعات الثماني:

الفوج 1: أتليتيكو مدريد الإسباني، بوروسيا دورتموند الألماني، موناكو الفرنسي، بروج البلجيكي.

الفوج 2: برشلونة الإسباني، توتنهام الإنجليزي، آيندهوفن الهولندي، الإنتر الإيطالي.

الفوج 3: باريس سان جيرمان الفرنسي، نابولي الإيطالي، ليفربول الإنجليزي، النجم الأحمر الصربي.

الفوج 4: لوكوموتيف موسكو الروسي، بورتو البرتغالي، شالكه الألماني، قلعة السرايا التركي.

الفوج 5: بايرن ميونيخ الألماني، بنفيكا البرتغالي، أجاكس أمستردام الهولندي، آيك آثينا اليوناني.

الفوج 6: مانشستر سيتي الإنجليزي، شاختار دونيتسك الأوكراني، أولمبيك ليون الفرنسي، هوفنهايم الألماني.

الفوج 7: ريال مدريد الإسباني (بطل الطبعة الماضية)، روما الإيطالي، سيسكا موسكو الروسي، فيكتوريا بلزن التشيكي.

الفوج 8: جوفانتوس الإيطالي، مانشستر يونايتد الإنجليزي، فالونسيا الإسباني، يونغ بويز السويسري.