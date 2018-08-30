بن غبريت تنشر قائمة الأدوات المدرسية للأطوار الثلاثة

نشرت وزراة التربية المدونة الرسمية للأدوات المدرسية للمراحل التعليمية الثلاث ابتدائي، متوسط، ثانوي.

وقالت وزيرة التربية نورية بن غبريت في تغريدة لها أن المدونة تهدف الى تخفيف المحفظة وتخفيض من تكلفة الأدوات وعقلنة استغلالها.

المدونة الرسمية لـ #الأدوات_المدرسية للمراحل التعليمية الثلاث (ابتدائي، متوسط، ثانوي) وتهدف الى تخفيف المحفظة وتخفيض من تكلفة الأدوات وعقلنة استغلالهاhttps://t.co/WvKJBUNdpm — Nouria Benghabrit (@NBenghabrit) 30 août 2018