بن غبريت تنشر قائمة الأدوات المدرسية للأطوار الثلاثة

بن غبريت تنشر قائمة الأدوات المدرسية للأطوار الثلاثة

نشرت وزراة التربية المدونة الرسمية للأدوات المدرسية للمراحل التعليمية الثلاث ابتدائي، متوسط، ثانوي.

وقالت وزيرة التربية نورية بن غبريت في تغريدة لها أن المدونة تهدف الى تخفيف المحفظة وتخفيض من تكلفة الأدوات وعقلنة استغلالها.

 

جاءت قائمة الأدوات المدرسية كالتالي

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