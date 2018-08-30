الجزائر تتأسف للاشتباكات الأخيرة بطرابلس

أكدت وزارة الشؤون الخارجية اليوم الخميس في بيان لها أن الجزائر "تتابع بانشغال وتتأسف للاشتباكات الأخيرة التي شهدتها ضواحي العاصمة الليبية".

وجاء في بيان وزارة الشؤون الخارجية أن "الجزائر تتابع بانشغال و تتأسف للاشتباكات الأخيرة التي شهدتها ضواحي العاصمة الليبية طرابلس، والتي خلفت العديد من القتلى والجرحى بما فيه بين المدنيين".

وأضاف ذات المصدر أن "الجزائر تجدد أنه لا يمكن أن يتحقق السلم الدائم في ليبيا دون الحوار والمصالحة الوطنية"، داعية "جميع الأطراف الليبية إلى الالتزام بمسار من شأنه أن يؤدي إلى حل شامل يحفظ السلم والاستقرار في البلد الشقيق والمجاور".