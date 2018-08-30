جماهير سبارتاك موسكو تؤكد ثقتها في سفيان هني

كشف استفتاء نشره موقع “سبورت بوكس”، المختص في متابعة كرة القدم الروسية، عن كون جماهير سبارتاك موسكو ما زالت تثق بشكل كبير في نجمها الجزائري سفيان هني.

وأبدى 97.25% من نسبة المصوتين ثقتهم في قدرة اللاعب الجزائري على تعويض النجم الهولندي كوينسي برومس، المنتظر انتقاله إلى إشبيلية الإسباني، ليتصدّر هذا الاستفتاء متقدما على الروسي ألكسندر تاشييف، والباراجوياني لورينزو ميلجارهو.

ويأتي هذا الاستفتاء ومساندة الجماهير ليخفف من معاناة مهاجم الخضر، الذي يعيش فترة صعبة مع ناديه الروسي، بسبب خروجه من حسابات مدربه الإيطالي ماسيمو كاريرا، الذي فضّل إبقاءه على دكة البدلاء في الفترة الأخيرة.

وشارك هني في مباراة وحيدة في الموسم الجديد، بواقع 65 دقيقة لعبا، من جملة 7 لقاءات خاضها فريقه في مسابقتي الدوري الروسي ودوري أبطال أوروبا.