ميانمار: إبادة مسلمي الروهينغا تتم بالسلاح الإسرائيلي

كشفت صحيفة “هآرتس” الإسرائيلية أن الأسلحة المستعملة في ابداة مسلمي الروهينغا هي اسرائيلية الصنع، تحصل عليها جيش ميانمار عن طريق صفقة مع اسرائيل.

وكشف مقال تحليلي في صحيفة هارتس بعنوان “صفقات الأسلحة الإسرائيلية القذرة مع ميانمار”، بحسب ما كتبت القدس العربي، مشاركة السلاح الإسرائيلي في عمليات التطهير العرقي والديني في ولاية “أراكان” غربي ميانمار.

وأشار المقال إلى تقرير بعثة الأمم المتحدة المستقلة لتقصي الحقائق في ميانمار الأخير، الذي وثق “عمليات اغتصاب جماعية وحوادث قتل”، استهدفت حتى الرضع والأطفال الصغار، إلى جانب أسلوب الضرب الوحشي والاختفاء على أيدي قوات ميانمار.

وذكر محققو الأمم المتحدة في تقريرهم أن مثل هذه الانتهاكات ربما تشكل “جرائم ضد الإنسانية”.

وأوضحت الصحيفة أن “التقارير الأممية التي صدرت مؤخراً عن الأحداث الدامية في ميانمار لم تمنع الحكومة الإسرائيلية من التعاون وبيع السلاح للمشتبه في ارتكابهم جرائم حرب”.

وفي سبتمبر 2015، زار قائد جيش ميانمار مين أونغ هلاينج إسرائيل والتقى كبار المسؤولين، ليعلن قبل مغادرته عن شراء أسلحة إسرائيلية في صفقة تقدر بعشرات الملايين من الدولارات، بحسب المصدر نفسه.

ولم تكشف الحكومة الإسرائيلية رسميًا عن الأسلحة التي باعتها للنظام العسكري في ميانمار، ولكن صورًا نشرها النظام، وتصريحات رسمية، فضحت الأمر، الذي لم تنفه الحكومة الإسرائيلية لاحقًا.