بن غبريت تستنجد بالتجربة الكورية

استقبلت، وزيرة التربية الوطنية، السيدة نورية بن غبريت، اليوم الخميس 30 اوت 2018 بمقر دائرتها الوزارية، سفير كوريا الجنوبية بالجزائر السيد لي اون يونغ.

وحسب بيان نشرته الوزيرة عبر صفحتها الرسمية في موقع التواصل الاجتماعي “فايسبوك”، فقد تطريق الطرفات خلال اللقاء وضعية التعاون الثنائي في ميدان التربية، سيما تلك المتعلقة بمحتويات الكتب المدرسية والابتكارات البيداغوجية.

كما عبر الطرفان -حسب ذات المصدر- عن رغبتهما في ترقية سبل التعاون بين البلدين في المجال التربوي.