الجزائري غزال هو خليفة محرز

نال النجم الجزائري، رشيد غزال، الثناء والمديح داخل فريقه الإنجليزي ليستر سيتي الذي انضم إليه في فترة الانتقالات الصيفية الحالية قادما من موناكو الفرنسي، حيث نصّب نفسه خليفة لمواطنه رياض محرز نجم مانشستر سيتي الإنجليزي، والذي انتقل إليه هذا الصيف أيضا من ليستر سيتي.

وسجل غزال أول أهداف فريقه في مواجهة فليتوود تاون في مسابقة كأس رابطة المحترفين الإنجليزية مساء الثلاثاء، حيث فاز ليستر سيتي برباعية نظيفة، وكان هدف غزال رائعا للغاية، حيث قام بعمل فردي رائع على الجهة اليمنى، وتبادل الكرة مع أحد زملائه قبل أن يسددها بيسراه قوية من خارج منطق الجزاء وسكنت الكرة أعلى الشباك.

وذكّرت طريقة تسجيل هذا الهدف ومراوغات رشيد غزال لاعبي وجماهير ليستر سيتي وحتى وسائل الإعلام المقربة من نادي “الثعالب” بما كان يقدمه رياض محرز مع الفريق خلال المباريات، من خلال مهاراته ومراوغاته القاتلة وتمريراته الدقيقة أو أهدافه الرائعة والحاسمة.

وبحسب مواقع مقربة من نادي ليستر سيتي، فإن غزال ومن خلال ما قدمه في مباراة الكأس، فقد منح زملاءه صورة طبق الأصل عن بدايات محرز مع ليستر سيتي الذي انضم إليه في يناير من العام 2014، قبل أن يتوهج في باقي مشواره.