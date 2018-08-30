زمالي يوضح بخصوص ترسيم أصحاب عقود “لانام”

أكد، وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، مراد زمالي، اليوم الخميس، أن عملية الترسيم في المؤسسات بالنسبة لأصحاب عقود ما قبل التشغيل تختلف بين القطاع الإداري والاقتصادي.

وأوضح، زمالي، في تصريحات للصحافة على هامش زيارة تفقدية قادته إلى ولاية سيدي بلعباس، أن عملية الترسيم بالنسبة للعاملين في القطاع الاقتصادي يمكن أن تتم في ظرف 6 Hشهر فقط، بينما يأخذ الأمر وقتا أطولا بالنسبة للقطاع الإداري بالنظر إلى الإجراءات التي يتطلبها الأمر، إضافة إلى ارتباطها بالإمكانيات المالية للهيئة الموظفة.

وفي السياق، أشار الوزير إلى أن الوكالة الوكالة الوطنيّة للتشغيل تقوم بوساطة في عملية التوظيف.