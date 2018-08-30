رسميا.. إنهاء مهام كازوني وقاسي السعيد من المولودية

أعلنت إدارة مولودية الجزائر عن إنهاء مهام المدرب الفرنسي بيرنارد كازوني والمدير الرياضي للفريق كمال قاسي السعيد عقب فشل الثنائي في بلوغ الأهداف المسطرة من قبل الإدارة.

وفشل فريق مولودية الجزائر في التأهل إلى الدور ربع النهائي من منافسة رابطة أبطال إفريقيا عقب التعثر المسجل في عقر الديار أمام وفاق سطيف لحساب الجولة السادسة من دور المجموعات.

وإستدعى مجلس إدارة مولودية الجزائر بقيادة حيرش ركائز الفريق من أجل البحث عن الأسباب التي أدت إلى تراجع نتائج الفريق العاصمي.