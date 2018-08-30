رفض استلام 8 ملايين أورو لِتحويل بن سبعيني

رفضت إدارة نادي ران الفرنسي استلام مبلغ قيمته 8 ملايين أورو، قدّمه مسؤولو فريق إشبيلية الإسباني، لإنتداب اللاعب الدولي الجزائري رامي بن سبعيني.

وتبقى المفاوضات بين إدارتَي ناديَي ران وإشبيلية جارية، بِشأن إمكانية التوصّل إلى اتّفاق نهائي بِتحويل رامي بن سبعيني. تقول تقارير صحفية فرنسية صادرة، الخميس.

ومعلوم أن ستار سوق الإنتقالات الصيفية للاعبين يُسدل مساء هذا الجمعة.

ويرتبط المدافع رامي بن سبعيني (23 سنة) مع نادي ران الفرنسي بِعقد، بدأت مدّته صيف 2016 وتنقضي في الفصل نفسه من عام 2020.