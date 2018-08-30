الشرطة تطلق حملة تحت شعار ” السياقة في حالة سكر.. موت محقق “

أطلقت المديرية العامة للأمن الوطني،حملة توعوية عبر كامل تراب الوطن،لفائدة السواق للتحسيس من مخاطر السياقة في حالة سكر

عرفت الحملة التوعوية توزيع مطويات بعنوان “السياقة في حالة سكر..موت محقق” تبرز العواقب الوخيمة للقيادة في حالة سكر.

كما قدم إطارات من الأمن الوطني جملة من النصائح والإرشادات تدعوهم فيها الى توخي الحيطة والحذر أثناء السياقة مع احترام قانون المرور وعدم تجاوز السرعة المحددة.

وهذا حفاظا على سلامة أرواح مستعملي الطريق العام.

في هذا السياق سجلت مصالح الأمن الوطني خلال السداسي الأول من السنة الجارية، 7818 حادث مرور.

من بينها 142 حادث تسبب فيه سواق المركبات في حالة سكر أو تحت تأثير مخدر،خلفت 15 قتيل و 127 جريح.