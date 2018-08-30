وجهة “بهلولي” ستكون إسبانية أو تركية

يتفاوض اللاعب الجزائري المُغترب فارس بهلولي مع مسؤولي عدّة أندية أوروبية، بُغية تغيير الأجواء.

ويُجري مدير أعمال فارس بهلولي مفاوضات، مع مسؤولي نادي إسبانيول برشلونة رابع ترتيب بطولة إسبانيا، وأيضا فرق تركية. تقول تقارير صحفية فرنسية صادرة، الخميس. التي أضافت أن التحويل يُمكن أن يُرسّم بِصيغة الإعارة وليس بيع العقد.

ومعلوم أن ستار سوق الإنتقالات الصيفية للاعبين يُسدل مساء هذا الجمعة.

ويرتبط صانع الألعاب فارس بهلولي (23 سنة) مع نادي ليل الفرنسي بِعقد، تنقضي مدّته صيف 2020.

وأعلم التقني كريستوف غالتيي مدرب فريق ليل لاعبه فارس بهلولي، أنه خارج الحسابات التكتيكية في موسم 2018-2019، وطالبه بِالبحث عن نادٍ آخر.