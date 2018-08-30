الدخول الاجتماعي : أسعار الأدوات المدرسية تلهب جيوب الجزائريين

فيما تشرف مظاهر موسم الاصطياف على الاختفاء شيئا فشيئا، تبدأ ملامح الدخول الإجتماعي في الظهور عبر الأسواق والمحلات معلنة موسما جديدا من التزامات المالية الإضافية على العائلات الجزائرية التي تعاقبت عليها تكاليف رمضان وعيد الفطر والعطلة الصيفية وعيد الأضحى في ظرف أقل من ثلاثة أشهر. لتجد نفسها مضطرة لصرف ميزانية ملئ الحقائب المدرسية وكل لوازم الدخول المدرسي التي لا تقل فيها مصاريف الطفل الواحد عن الـ10 آلاف دينار جزائري كأدنى تقدير.

الأسواق مهرب العائلات محدودة الدخل

لا يفوت التجار الموسمين فرصة الدخول الاجتماعي، ليحولوا نشاط طاولاهم المنتشرة عبر كل الأسواق إلى بيع الأدوات والمستلزمات المدرسية، من حقائب بمختلف العلامات ومآزر بكل الاشكال وأدوات من مختلف النوعيات الجيدة والمقلّدة والرديئة، ولكل زبون اختياره وفقا لقدرته الشرائية. التي باتت تتّجه في أغلب الأحيان إلى الأسواق الشعبية الرحيمة بجيوب المواطنين، حيث يتراوح سعر المحفظات المقلّدة فارغة ما بين 1500 إلى 4000دج. فيما يصل سعر المآزر الى 1500 دج. أما أسعار الأدوات المدرسية فالسعر متفق عليه بين أصحاب الطاولات الخاصة ببيع الأدوات المدرسية حيث تعرض كراريس 96 صفحة بـ30دج و كراريس 120صفحة بـ70دج، و 100دج بالنسبة لكراريس 280صفحة.

محلات تبيع الجودة بأثمان باهظة

وفيما تتدفق أغلب العائلات الجزائرية المحدودة الدخل على اقتناء أدوات أبنائها من الأسواق ومحلات الجملة، ضمانا للاقتصاد في المصاريف، تفضّل الشريحة الأقل، اقتناء النوعية الممتازة من الأدوات على مستوى المحلات ذات العلامات المميزة على غرار محلات علامة “تيكنو”. التي تبيع الجودة بأثمان باهظة قد تكلف فيها ميزانية شراء محفظة واحدة بلوازمها الـ20ألف دينار جزائري. وهو ما يعرضه محل “تيكنو” على مستوى شارع بن مهيدي وسط الجزائر العاصمة، حيث الغلاء مرادف حقيقي للجودة.

180 من أجل كراس 192صفحة، و215دج من أجل كراس 96ص. فيما تباع الأقلام الملونة ما بين 400 و 1500 دج، الألواح ما بين 220 إلى 950 دج ، أغلفة الكتب بـ 30 دج، و الأقلام ما بين 30 و 70 دج ، الدفاتر من الحجم الكبير ما بين 420 و 550 دج .

فيما يعرض المحل مجموعة واسعة من حقائب الظهر. التي تتراوح أسعارها ما بين 10آلاف و17 ألف دينار. فيما يصل سعر الحقائب الصغير إلى 6500 دينار للصغير.