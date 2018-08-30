سوفاك توضح بشأن عرض السلام بنك الخاص ببيع سيارة غولف بالتقسيط

كشفت المكلفة بالإعلام على مستوى شركة “سوفاك” الجزائر “روزا منصوري”، في تصريح لـTSAعربي، بأن شركة سوفاك المنتجة لعلامة “فولكس فاغن” في الجزائر، لا تربطها لحد الساعة أية شراكة أو اتفاقية مع ” السلام بنك الإسلامي”، بخصوص عرضه الأخير الخاص بمنح قروض لشراء سيارات غولف كارت TDI 2.0، بتخفيض استثنائي.

وأوضحت المتحدثة الرسمية عن شركة “سوفاك الجزائر” في ذات السياق، بأن بنك السلام لم يعقد أية شراكة مع سوفاك بخصوص عرضه الأخير، مؤكدة بان علامة غولف كارت TDI 2.0، المعروضة للبيع بالتقسيط عن طريق بهذا البنك، هي دون شك مركبة في مصانع سوفاك، إلاّ ان البنك لم يقتنيها ضمن اتفاقية شراكة للبيع بالتقسيط، على اعتبار أن بنك السلام ليس شريكا لسوفاك التي لا تتعامل لحد الساعة إلا مع بنك “سوسيتي جينيرال” و”BNP باريبا”.

ولم تستبعد المكلفة بالإعلام على مستوى شركة “سوفاك”، بان يكون بنك السلام قد اقتنى سيارات غولف كارت TDI 2.0، من أحد موزعي شركة سوفاك ضمن عرض استثنائي من أجل تسويق العلامة، وهو عرض لا يعني باقي شبكات سوفاك. وهو ما يعفي سوفاك من هذا العرض أمام المواطنين.